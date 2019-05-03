» "السياحة العالمي" يختار مصر نموذجًا لمواجهة الأزمات والتغلب عليها

03 مايو 2019 - 02:43 م

خلال مشاركتها في فعاليات منتدي السياحة العالمي "World Tourism Forum " الذي انعقد أمس، وينتهي اليوم 3مايو في مدينة لوزيرن السويسرية، دعيت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أمس للمشاركة في جلسة طارئة نظمها المنتدى حول الوضع في دولة سريلانكا بعد الحادث الإرهابي الأخير الذي تعرضت له وتأثير ذلك على حركة السياحة الوافدة اليها.

أدارت الجلسة أردانا كوالا Aradhana Khowala ، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في مشروع "نيوم" بالمملكة العربية السعودية، كما شارك في حضور الجلسة جلوريا جيفارا Gloria Guevara رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC ، و ايزابيل هيل Isabel Hill رئيسة قطاع السياحة والسفر بوزارة التجارة الامريكية

وتهدف هذه الجلسة الي التأكيد على دعم المجتمع الدولي لدولة سريلانكا وغيرها من الدول ومساندتها لتخطي الازمات التي تتعرض لها، بالإضافة الي عرض تجارب الدول التي تعرضت للأزمات والحوادث الارهابية وكيفية تغلبها عليها.

وقد تم اختيار مصر كنموذج لمواجهة الأزمات والتغلب عليها والخروج منها اكثر صلابة، خاصة بعد فوزها بجائزة "الريادة الدولية في السياحة" هذا العام والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، وذلك تقديرا لجهود الدولة المصرية في تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، بالإضافة الى الجهود المبذولة فى القطاع الأمنى الذي وضعته الحكومة على رأس أولوياتها.

وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط التجربة المصرية في تخطي الازمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية والصمود في مواجهة الصدمات، وتحويلها الى فرص للاستفادة منها.

واكدت على ان قطاع السياحة في مصر استطاع ان يتخطى الأزمات التي واجهته من خلال مساندة الحكومة للقطاع الخاص، والتواصل والتعاون المستمر والفعال بين القطاعين الحكومي والخاص، حتى بدأت السياحة تستعيد عافيتها.

و اشارت الي ان الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لم تقتصر فقط علي تخطي الازمات، وانما البدء في عملية البناء والتطوير والاستمرار فيها، بالإضافة الي بذل الجهود لتعزيز الأوضاع الأمنية والاستدامة في الاستثمار في في القطاع الامني.

كما اكدت الدكتورة رانيا المشاط علي قيام مصر بالتواصل مع العالم الخارجي لنقل الصورة الحقيقية للوضع في البلاد، وبث رسائل ايجابية للتأكيد على الأمن والأمان الذي تتمتع به، مشيرة الي ان مصر حققت معدل مرتفع وفقا لمؤشرات الأمن العالمية؛ حيث اصبحت في مصاف الدول الاكثر امانا علي مستوي العالم، وذلك طبقا للتقرير السنوي لمؤسسة جلوبال جلوب الدولية.

ومن جانبها اشارت جلوريا جيفارة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC الي انه بعكس ما يعتقده الجميع، فإن الحوادث الإرهابية ليست أسوأ ما تتعرض له الدول، بل هناك أزمات تأثيرها اكثر وطأة خاصة على قطاع السياحة مثل الاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية.

واكدت ايزابيل هيل، رئيسة قطاع السياحة والسفر بوزارة التجارة الامريكية، على ان اي دولة في العالم يمكن ان تتعرض للحوادث الإرهابية ، الا انه لا يجب على اي دولة ان تستسلم في مواجهة الاٍرهاب، بل يجب ان يتكاتف الشعب مع الحكومة والقطاع الخاص لمحاربته، كما يجب ان تقف الدول جميعا في مواجهته.

وخلال الجلسة تم اجراء مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع وزير السياحة السريلانكي؛ والذي اعرب خلالها عن حزنه لتعرض بلاده لهذا الحادث الاليم الذي راح ضحيته ابرياء، الا انه اكد على ان بلاده ستتخطى هذه الأزمة، ودعا العالم لزيارة بلاده وعدم التأثر بالحادث العارض الذي تعرضت له سريلانكا الذي يمكن ان يحدث في اي مكان في العالم، واكد على اهمية قطاع السياحة في دعم اقتصاديات الدول، مشيرا الى ان عائدات السياحة في بلاده وصلت الى 5 مليار دولار أمريكي العام الماضي، اي ما يعادل 5?‏ من اقتصاد دولته.



