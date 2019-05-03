مطالب برلمانية لـ «التعليم» بخطة لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية

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حسن علام- متابعات

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قال النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام، إن وزارة التعليم ينبغي أن يكون لديها خطة مسبقة لمواجهة المضللين والمشككين بنظام التعليم الجديد، مشيرا إلى أن هذه التجربة الجديدة تسبب خسائر بالملايين لأصحاب المراكز ومافيا الدروس الخصوصية، ومن الطبيعي أن يهاجموا ما يهدد مصالحهم، لذلك قبل الدخول في تنفيذ هذه المرحلة من المؤكد أن الوزارة لديها خطط لمواجهة هذا النوع من الهجوم لإكمال نجاح التجربة وتحقيق مبتغاها.

وأوضح عبد القادر في تصريحات له، أن الوزارة قامت بعمل بنية تحتية وتطوير شامل في إستخدام التكنولوجيا، وهذه الجهود التي بذلتها ينبغي علي الجميع مساندتها ونشر التوعية الصحيحة لهذا النظام، وعدم ترك فرصة لأي أحد أن يعيق نجاحه.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن التعديل الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي على نظام التقييم في الصف الأول الثانوي، قد نال الهجوم الأوفر من أعداء التغيير الذين لم يتوقفوا لحظة عن مهاجمته؛ نظرًا لما يمثله من خطرٍ داهم على مافيا الدروس الخصوصية والامتحانات الشكلية، والنجاح بلا تعلم من أجل مقعد غير مستحق في الجامعة.


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