» إصابة 15 شخصًا في حريق الموسكي

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وزارة الصحة والسكان

حارة اليهود

15 مواطنًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 15 مواطنًا في حادث حريق، شب اليوم الجمعة 3 مايو، بمخزن في الدور الأراضي بعقار مكون من أربعة طوابق، في حارة اليهود، بمنطقة الأزهر، في محافظة القاهرة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه فور نشوب الحريق تم الدفع ب 5 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يعانون من اختناقات حيث تم إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى احمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة تماما ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.


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