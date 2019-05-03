جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة

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صلاح وميسي
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أبلغ النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة الإسباني، برغبته في الانتقال إلى صفوف العملاق الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حسبما ذكرت شبكة «فوكس سبورتس».

وأوضحت النسخة الآسيوية من الشبكة نقلًا عن دياريو جول الإسبانية أن المباراة بين برشلونة وليفربول في الكامب نو مثّلت التأكيد النهائي لرغبة صلاح في الانضمام للنادي الكتالوني.

وربطت الشبكة، صحة تقريرها ببعض الأحداث الأخرى التي يأتي على رأسها اقتراب رحيل فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة عن الفريق بعد مستواه المتذبذب الذي يقدمه منذ انضمامه في الموسم الماضي، فضلًا عن انزعاج جماهير البرسا من أفعال عثمان ديمبيلي غير الانضباطية، علاوة على إصابته المتكررة.

وأفادت التقارير الصحفية، أن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لن يكون ممانعًا من رحيل محمد صلاح، حال انضمام عثمان ديمبيلي للفريق.

وظهر محمد صلاح، بمستوى مميز في مباراة فريقه أمام البرسا التي أُقيمت الأربعاء الماضي على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من الفوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة.


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