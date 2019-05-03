» فنان شهير يعلن خوضه العمل السياسي

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المطرب اللبناني راغب علامة لبنان

قال المطرب اللبناني راغب علامة، أن لبنان دولة طائفية وهو ما يدفعه لتجنب تقلد مناصب سياسية في الوقت الراهن نظرا لبعده التام عن مفهوم الطائفية.

وكشف علامة خلال استضافته في برنامج نجوم عبر فضائية sky news عربية، إنه قام بالترويج كثيرا لفكرة خلط السياسة بالوطنية، مشيرا إلى أن الطائفية تسببت في نتائج وخيمة على لبنان وتوترت في الفترة الأخيرة علاقتها مع بعض الدول.

وأكد المطرب اللبنانى، إنه سيبدأ التفكير بخوض تجربة سياسية برلمانية ولكن بمنهج وطنى أبعد ما يكون عن الطائفية وقتئذ، لافتا إلي أنه سيكون أول واحد يترشح للبرلمان اللبناني.


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