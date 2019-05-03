الكشف عن سبب حريق الموسكي

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حريق الموسكي
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الداخلية

المحال

الموسكى

انتقل فريق من محققي البحث الجنائي والأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، للوقوف على ملابسات حريق منطقة الموسكي وبيان أسبابه، كما يستمع فريق البحث إلى أقوال شهود العيان وأصحاب المحال.

وقام رجال المرور بإغلاق منطقة العتبة وإجراء تحويلات مرورية لحين الانتهاء من أعمال التبريد، وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة الحريق الذي نشب في عدد من محال الملابس والفروشات في منطقة الموسكي بالقاهرة، لمعاينة موقع الحادث وسؤال أصحاب المحال للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمنطقة الموسكي، وأخطرت غرفة عمليات الحماية المدنية وأمر اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية بالدفع بـ 12 سيارة إطفاء و4 خزانات مياه و2 سلم هيدروليكى، وفرضت قوات الإطفاء كردون في المنطقة ومنعت خطر الامتداد والسيطرة على ألسنة اللهب.

وقال مصدر أمني، إن حريق محال الموسكي بدأ في محل للعطور وانتقل إلى محال الملابس والفروشات المجاورة، مضيفا أنه من المرجح أن يكون ارتفاع درجات الحرارة وتفاعل المواد المستخدمة في إنتاج العطور وراء الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 خزانات مياه إستراتيجية و12 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، وقال مصدر أمني إن رجال الحماية المدنية حاصروا الحريق من كافة الاتجاهات واقتربوا من إخماده، ولا توجد أية وفيات أو مصابين حتى الآن.


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