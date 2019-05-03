» «جلال» يعلن قائمة المصري لمباراة بيراميدز

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أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة ايهاب جلال قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة بيراميدز، والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري العام.

وتضم القائمة 26 لاعبًا هم:

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، محمود السيد ، الناشئ محمد شحاته.

خط الدفاع : أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ،مصطفى طيارة ، كريم العراقي ، محمد شطة ، الحسيني سمير ، الناشئ حسام أشرف.

خط الوسط :عمرو موسى ، فريد شوقي ، إيزي إيميكا ، سعيدو سينبوري ، عبد الله بيكا ، إسلام عيسى ، محمد جابر ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد ، حسين رجب ، محمد جريندو ، اسلام عطية ، ايزيكال باسي.

خط الهجوم :محمود وادي ، أوستين أموتو.


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