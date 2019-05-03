  • الجمعة 03 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:53 م
بحث متقدم
أردوغان

أردوغان: لن نسمح بـ"صفقة القرن"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل اتصال السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي

"الختان"

الدولة والسلفيون والختان.. معركة المناطق الحساسة

مواجهات على حدود غزة

استشهاد فلسطينييْن بقصف إسرائيلي شرقي قطاع غزة

المترو

حقيقة فرض غرامة على مشغلي القرآن بالمترو

أرشيفية

النيران تشتعل من جديد في الموسكي.. وخسائر بالملايين

جروس

«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

أرشيفية

مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

صلاح وميسي

جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة

أرشيفية

سر لقاء الملك سلمان بالفنان محمد عبده

تعرف على ضحايا هاني رمزي في برنامج مقالبه الجديد

الصفحة الأخيرة

هاني رمزي
هاني رمزي

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

«الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا

#

"برنس ونص" على موجات شبكة البرنامج العام فى رمضان

#

رسالة مؤثرة لطفل فى تأبين ضحايا المسجدين

#

إقامة صلاة الغائب بالحرمين الشريفين على ضحايا «مجزرة المسجدين»

 كشفت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، عن عدد من ضيوف برنامج المقالب "هاني في الأدغال" الذي يقدمه هاني رمزي في رمضان، على شبكة تليفزيون الحياة، وذلك عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام".

وكشفت بوسي التي شاركت في استقطاب الضحايا عن عدد منهم، أبرزهم: "مي سليم، محمد رجب، وفاء عامر، أحمد شيبة، سوزان نجم الدين،إدوارد، روجينا، مغني المهرجانات مجدي شطة".

وتم تصوير البرنامج في مدينة الحمام بطريق العلمين.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الإعلامية بوسي شلبي للنجوم بحجة افتتاح منطقة أثرية بالواحات في إطار أعمال تنشيط السياحة المصرية، وأثناء دخولهم الصحراء تتوقف السيارة التي تقلهم لنفاذ البنزين، وينزل السائق لتفقد السيارة فينفجر لغم به، ومن هنا يبدأ المقلب.

"هاني في الألغام" يندرج تحت نوعية برامج المقالب، ويقدمه الفنان هاني رمزي، إنتاج شركة فيردي للإنتاج الفني للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي، ومن المقرر عرضه على قناة الحياة.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد قصف غزة.. "القسام" تتوعد إسرائيل بالرد
» الأهلي يحتل المركز الرابع بدوري السلة
» أول قرار من النيابة بشأن حريق الموسكي
» «أبوتريكة» لنجم المنتخب: «في انتظارك بالدوري الإنجليزي»
» إسقاط طائرة حوثية استهدفت المصلين في اليمن
» إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي
» مصرع 5 أطفال بسبب حريق بمنزل شمال الأردن
» العراق يتسلم 5 مقاتلات F16 من الولايات المتحدة
» «ميسي» أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا
» إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار من قطاع غزة
» قاسم باشا يحتفل بإنجاز «تريزيجيه» في الدوري التركي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان