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استشهاد فلسطينييْن بقصف إسرائيلي شرقي قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد فلسطينييْن اثنين، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا لحركة "حماس" وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "فلسطينييْن اثنين استشهدا جراء قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة، وأصيب اثنين آخرين بجراح حرجة".

وأضافت الوزارة إن الشهيدين هما: عبد الله أبو ملّوح، 33 عاما، وعلاء البوبلي، 29 عاما.

وكانت طائرة عسكرية إسرائيلية، قد قصفت مساء اليوم موقعا لحركة "حماس" في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، إن الغارة جاءت ردا على إصابة جندييْن إسرائيليين، في حادث إطلاق نار، نفذه فلسطينيون، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وفي قطاع غزة، لم تصدر أي جهة فلسطينية ردا على بيان الجيش الإسرائيلي الخاص بحادث إطلاق النار على قواته، كما لم تصدر حركة حماس بيان على قصف أحد مواقعها.

وتزامن هذا التطور مع مسيرات العودة التي بدأت بعد عصر اليوم، بعد أن تجمهر آلاف الفلسطينيين، في 5 مناطق، قريبة من السياج الحدودي.

وقالت وزارة الصحة إن 50 متظاهرا فلسطينيا، بينهم 10 أطفال وسيدتين، أصيبوا "بجراح مختلفة"، من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات.


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