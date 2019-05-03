  • الجمعة 03 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:53 م
بحث متقدم
أردوغان

أردوغان: لن نسمح بـ"صفقة القرن"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل اتصال السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي

"الختان"

الدولة والسلفيون والختان.. معركة المناطق الحساسة

مواجهات على حدود غزة

استشهاد فلسطينييْن بقصف إسرائيلي شرقي قطاع غزة

المترو

حقيقة فرض غرامة على مشغلي القرآن بالمترو

أرشيفية

النيران تشتعل من جديد في الموسكي.. وخسائر بالملايين

جروس

«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

أرشيفية

مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

صلاح وميسي

جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة

أرشيفية

سر لقاء الملك سلمان بالفنان محمد عبده

الأمم المتحدة تطالب بنزع سلاح حزب الله

آخر الأخبار

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بحزب الله اللبناني

#

أمريكا تؤكد قلقها من تزايد دور حزب الله في لبنان

#

نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من المرشحين لرئاسة البنك الدولي

#

مذكرة رسمية للأمم المتحدة بخصوص "ليلاني فرحة"

طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، بنزع سلاح حزب الله اللبناني، ووقف عملياته العسكرية في سوريا، مؤكدا ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الأسلحة.

وقال جوتيريش -في تقرير نصف سنوي نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية- "إن هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان.. وإن استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا".

وأضاف: "إن استمرار تدخل ميليشيات حزب الله في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة".

وتابع جوتيريش "أجدد مطالبة حزب الله وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559" الصادر العام 2004".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد قصف غزة.. "القسام" تتوعد إسرائيل بالرد
» الأهلي يحتل المركز الرابع بدوري السلة
» أول قرار من النيابة بشأن حريق الموسكي
» «أبوتريكة» لنجم المنتخب: «في انتظارك بالدوري الإنجليزي»
» إسقاط طائرة حوثية استهدفت المصلين في اليمن
» إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي
» مصرع 5 أطفال بسبب حريق بمنزل شمال الأردن
» العراق يتسلم 5 مقاتلات F16 من الولايات المتحدة
» «ميسي» أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا
» إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار من قطاع غزة
» قاسم باشا يحتفل بإنجاز «تريزيجيه» في الدوري التركي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان