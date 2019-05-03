أردوغان: لن نسمح بـ"صفقة القرن"

03 مايو 2019 - 09:50 م

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مخطط التسوية فى الشرق الأوسط والذى تقوده أمريكا تحت مسمى "صفقة القرن".

وقال "أردوغان"، في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع الجوائز، ضمن فعالية "أسبوع الابتكار التركي"، إن تلك الصفقة تشكلّ "مشروعا لزعزعة الشرق الأوسط، وهو مصطلح جديد للتقسيم والتجزئة والابتلاع، وتركيا لن تسمح بذلك".

و"صفقة القرن"؛ هي خطة سلام تعتزم واشنطن الكشف عنها، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بينها وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

كذلك شدد الرئيس التركي على أن تركيا لن تسمح لأي تهديد ضدها في سوريا، قائلا: "سنواصل كفاحنا حتى نسلّم جميع الأراضي السورية، بما في ذلك منبج ومنطقة شرق الفرات، إلى أصحابها الحقيقين".