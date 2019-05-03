» هذا ما قاله "عكاشة" عن انخفاض أسعار الخضروات

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن زيادة المعروض من الخضروات والفواكة أدى إلى انخفاض الأسعار، مطالبًا التجار بضبط هوامش ربحهم حتى لا يكون هناك ارتفاعات جديدة في الأسعار.

وتابع

: "أتخن كيلو خضار بـ6 جنيهات"، منوها بأن تراجع الأسعار سببه العمل والإنتاج، لافتا إلى أنه اشترى كيلو فسيخ من نبروه بـ70 جنيهًا، وذلك بسبب زيادة الإنتاج السمكي.