ترامب يكشف معلومة هامة بشأن مكالمته مع بوتين

03 مايو 2019 - 11:19 م

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتناولت مسائل اقتصادية وسياسية، بأنها "ناجعة وفعالة جدًا".



جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي، والتي تعتبر الأولى منذ صدور التقرير المتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.



وأوضح ترامب، أن المحادثة الهاتفية التي أجراها مع بوتين الجمعة، "تناولت مسائل تخص التجارة وفنزويلا وأوكرانيا وكوريا الشمالية ومراقبة الأسلحة النووية، وحتى الكوميديا ??الروسية".



وأضاف الرئيس الأمريكي: "كما قلت منذ وقت طويل، من الجيد أن نتعاون مع روسيا والصين والجميع، هذا ليس شيئًا سيّئًا".



من جانبها، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الزعيمين ناقشا إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد حول نزع الأسلحة النووية.



وأضافت أن ترامب خلال المكالمة أكد على ضرورة تغيير النظام في فنزويلا بطريقة سلمية.



وفي وقت سابق، قال المركز الصحفي للكرملين، إن المكالمة الهاتفية استمرت ساعة ونصف الساعة، وتناولت الوضع في فنزويلا، وأن بوتين أكد على حق الشعب الفنزويلي تقرير مستقبل بلاده.



وفي 18 أبريل/ نيسان المنصرم، أفاد وزير العدل الأمريكي بيل بار، أن التقرير النهائي للمحقق الخاص روبرت مولر، يثبت عدم وجود دليل على تورط أعضاء حملة ترامب مع روسيا، خلال انتخابات 2016.

وأنهى "مولر" الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في مارس/ آذار الماضي، 22 شهرا من التحقيقات تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس ترامب، بـ"اختلاس أموال".

