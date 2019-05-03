الحقيقة الكاملة لغرامة الـ 500 جنية لتشغيل القرآن بالمترو

03 مايو 2019 - 11:10 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا نقلا عن أحد المواقع الإلكترونية المصرية، مفاده توقع غرامه 500 جنيها، مصريا على تشغيل القرأن أو التواشيح، داخل عربات المترو أو القطار، طوال شهر رمضان.



وأستند الموقع على قائمة الغرامات التي حددتها الإدارة العامة لتشغيل، المترو في السابق، والتي قال أنها تتضمن قائمة المخالفات تشغيل مكبر صوت داخل المترو أو القطار بصوت مرتفع، أو إثارة الضوضاء داخل القطارات والمترو، ويغرم مرتكبها بغرامة تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 500 جنيه حسب نوع المخالفة، وفي حال امتناع الراكب عن دفع الغرامة يحرر ضده محضر ويرسل إلى النيابة العامة.

وبدوه سارع، أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بنفي ما نشره الموقع، بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن والأدعية الدينية بصوت مرتفع، في مترو الأنفاق في شهر رمضان المبارك أو غيره مشيرا الى ان هذا الخبر عار تماما من الصحة

وأهاب "متحدث المترو" بوسائل الإعلام، تحرى الدقة فيما ينشر لعدم تشويه مترو الأنفاق كمرفق حيوي ينقل ملايين المواطنين إلى مصالحهم يوميا.

"المصريون" من جانبها عادت لقائمة المخالفات التي حددتها الإدارة العامة للمترو، فا أكتشفت عدوم وجود مخالفة لتشغيل القرأن أو مكبرات الصوتأو إثارة ضوضاء نهائيا بلائحة الجزاءات والمخالفات.

وجأت قائمة المخالفات كالتالي، الغرامة الأولي قيمتها 50 جنيهًا وتطبق في حالات:

1- الركوب بدون تذكرة.

2- استقلال الراكب المترو وبحوزته شيئًا من القائمة المحظور دخولها المترو، على أن يكون حمله لها بغرض النقل وليس البيع.

3- قائمة المحظورات تشمل الطيور والحيوانات بأنواعها والأجهزة الكهربائية والكراتين ذات الحجم الأكبر من 40×40، والمواد القابلة للاشتعال وحقائب السفر ذات الحجم الكبير وشاشات الكمبيوتر الكبيرة وأجهزة التليفزيون الأكبر من 14 بوصة والحديد والخشب والألمونيوم الأطول من متر.

4ـ القفز من أعلى بوابات الدخول والخروج بالمحطات.

بالاضافة، لغرامات الباعة الجائلين تصل قيمتها 100 جنيه وتطبق في حالات:

1ـ فى حالة البيع دون تصريح أو التسول داخل المحطات وقطارات المترو.

2ـ إساءة استعمال أدوات المترو والعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات.

3ـ عبور شريط سكة المترو.