"أبناء مبارك" يحتفون بعيد ميلاده لـ91 بطريقتهم الخاصة

04 مايو 2019 - 12:30 ص

كعادتها، في الرابع من مايو من كل عام منذ ثورة 25 يناير 2011، تحتفل صفحة «أنا آسف ياريس» المؤيدة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والذي يطلق على القائمين عليها على أنفسهم ، "أبناء مبارك".



وأحتفلت الصفحة الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد مبارك الـ91 الذي يحل اليوم السبت، الموافق 4 مايو 2019، عن طريق تغيير، صورتها الشخصية بصورة الرئيس الأسبق والرقم 91 الذي يشير إلى عيد ميلاده.