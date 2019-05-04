» تفاصيل صفقة الـ 5 مليارات دولار بين أمركيا والإمارات

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أعلنت واشنطن الثلاثاء موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقة أسلحة محتملة تحصل بموجبها كل من الإمارات والبحرين على منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية المضادة للصواريخ، بقيمة تتعدى الخمسة مليارات دولار، حسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون).

وقال البيان إن الصفقة المحتملة مع البحرين لبيع منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية المضادة للطائرات ومعدات وأدوات داعمة ومرتبطة بالمنظومة تبلغ قيمتها 2.478 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الصفقة المحتملة مع الإمارات 2.73 مليار دولار.

وتشمل المنظومة صواريخ متقدمة وأسلحة ومعدات مرتبطة بالمنظومة وأسلحة أخرى ومحطات إطلاق وأجهزة رادار ومعدات اتصال متطورة والتدريب على هذه المعدات وخدمات لوجستية.

وفي بيان آخر، أعلنت الوكالة عن صفقة محتملة لبيع البحرين عدد كبير من الأسلحة لطائرات إف 16 بقيمة 750 مليون دولار.

وقالت الوكالة إنها أبلغت الكونغرس بموافقة الخارجية على الصفقة.

وأشار البيان إلى أن إتمام عملية البيع المقترحة من شأنه أن يدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من غير حلف شمال الأطلسي والذي يمثل قوة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الصفقة المحتملة لن تخل بالتوازن العسكري في المن


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