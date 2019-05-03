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اجتماع في البنتاجون لمناقشة الخيارات العسكرية في فنزويلا

عرب وعالم

فنزويلا
فنزويلا

المصريون ووكالات

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قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس دونالد ترامب، عقد اجتماعًا في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لمناقشة الخيارات العسكرية تجاه الأزمة المستمرة في فنزويلا.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أن الاجتماع جرى بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، ومستشار الأمن القومي لترامب، جون بولتون.
ولفت إلى أن اجتماعًا مماثلًا عقد الأربعاء الماضي، وأن شاناهان، نشر تعليقًا حول فنزويلا، عبر حسابه في موقع "تويتر"، عقب الاجتماع المذكور.
من جانبه، قال شاناهان، في تغريدته: إن هذه القضية نضال الحرية ضد البلطجة. نقيّم مع الرئيس ترامب، كل الخيارات لصالح شعب فنزويلا.
والثلاثاء، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين، مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، البيت الأبيض، بزعامة ترامب، ومستشاره بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر زعم زعيم المعارضة، خوان غوايدو، أحقيته في تولي الرئاسة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ولاقى على إثر ذلك دعما كبيرا من ترامب. 

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