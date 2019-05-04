» الكشف عن سر ارتفاع أسعار الدواجن فى الأسواق

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن إرتفاع سعر الكتاكيت والذرة الصفراء وعدم وجود منظومة علمية تضم صغار المربين أحد اهم أسباب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق لافتاً الى ضرورة حماية المنتج المحلى بتطبيق الرسوم الجمركية على المستورد.
وقال «الشافعى» خلال لقائة مع الإعلامى محمد غانم في  برنامج « الجدعان » المذاع على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن ارتفاع سعر الأعلاف بقيمة 36 دولار لكل 100 كيلو عائق كبير أمام صغار المربين الذين يمثلون 70 % من انتاج الدواجن ، مشيراً الى ضرورة التوسع فى زراعة الذرة لتخفيض تكلفة الإنتاج 
وأوضح الشافعى أن إرتفاع أسعار الكتاكيت لأكثر من 150 قرش بالإضافة لأسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وإرتفاع نسبة النفوق بمزارع صغار المربين ، كان له اثراً سيئاً على الأسعار مشيراً الى ضروة دمج صغار المزارعين فى منظومة علمية لإنتاج دواجن آمنه بسعر مناسب.


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