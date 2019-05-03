وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من تقاوي القمح

03 مايو 2019 - 11:10 م

قال عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من تقاوي القمح، ويتم استخدام ثلاثة أصناف من القمح لتحملها عوامل الزراعة في مشروع غرب المنيا.



وأضاف أبوستيت، في برنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، أن تقاوي القمح مقسمة على ثلاثة أصناف يطلق عليها مصر 1 ومصر 2 وشندويل، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي في تراجع بسبب الزيادة السكنية؛ حيث تتراوح ما بين 43 و45% للقمح، ومع زيادة المساحة المزروعة وارتفاع المحصول المبشر سيتم تحسين النسبة لتصل 60%، ومع ترشيد الاستهلاك سترتفع النسبة.

