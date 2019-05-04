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وزير الزراعة : "القرار مش في إيدي لوحدي "

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الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة
الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة

إيمان هاني

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وزير الزراعة

صدى البلد

حمدي رزق

قصب السكر



رد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، علي مطالب الفلاحين بزيادة سعر قصب السكر قائلا :"إنه يقف دائما مع الفلاح ولكنه يراعي كافة أطراف المنظومة، مشيرًا إلى أن قرار رفع سعر قصب السكر ليس في يديه فقط، وإنما يتخذه بالتنسيق مع وزارات الأخرى؛ لأن أي زيادة ستؤثر على عمل مصانع السكر.

وأضاف أبوستيت، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "نحدد سعر قصب السكر بالاشتراك مع وزارة التموين، من خلال حساب هامش الربح"، موضحًا أن "تكلفة إنتاج طن القصب لدى المزارع زادت 50 جنيها، وفي نفس الوقت سعر استيراد القصب 6 آلاف ومائة جنيه، وتحملت الحكومة الفرق بين سعر الطن عند المزراع وسعره من الاستيراد وقيمة المبلغ ألف جنيه في الطن".

 وأشار وزير الزراعة إلى أن السكر سلعة استراتيجية، وتؤثر زيادة سعر القصب على عمل مصانع السكر، لافتًا إلى أنه تم إنشاء ألف منفذ لبيع منتجات وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، لتشغيل الشباب، وتسويق المنتجات ، معقبا :"القرار مش في أيدي لوحدي".

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