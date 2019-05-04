منى الشاذلي باكية: هذا أغرب ما حدث لي مع شريف مدكور بغرفتي

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شاهد منى الشاذلي تبكي على الهواء وتهتف: "تحيا مصر"
شاهد منى الشاذلي تبكي على الهواء وتهتف: "تحيا مصر"

أحمد عادل شعبان

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شريف مدكور

روت الإعلامية منى الشاذلي - مقدمة برنامج "معكم" - تفاصيل حوار غريب جمع بينها وبين الإعلامي شريف مدكور بغرفتها الملحقة بالأستوديو في مدينة الإنتاج الإعلامي .

وقالت "منى" في برنامجها : "حين انتقلنا لهذا الاستوديو كان العمال يقومون بتجهيز غرفتي الملحقة بالاستوديو وكنت أريد تعليق لوحتين على باب الغرفة لكن أردت استئذان جيراني في المدينة فأخبروني أن الوحيد الموجود بجانبي هو شريف مدكور".

وأضافت : "أصبح يحييني من حين لآخر وفي يوم جاء إلي غرفتي وقال لي (عايز أتكلم معاكي) .. فقلت له (طب ما تتكلم) .. وقال لي إنه حفيد الفريق محمد فوزي وزير الدفاع الأسبق الذي نفتخر به جميعا ، ولما أخبرني اندهشت جدًا .. وقال لي (لو تحبي تعملي حلقة أطلع أتكلم فيها عن الفريق محمد فوزي فأنا مستعد) .. وقتها انتهزت الفرصة واتفقت معه على موعد الحلقة فورًا".

وتابعت: "هو كان معجبا ببعض اللوحات بغرفتي ، والآن أقول له: "عُد لنا بالسلامة وسوف أعطيك جميع اللوحات التي تعجبك".

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