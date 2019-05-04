النجم الساحلي: مباراتنا مع الزمالك ستكون (+18)

04 مايو 2019 - 08:22 ص

أصدر النجم الساحلي التونسي بيانا رسميا أكد فيه رفضه حضور الجماهير الأقل من 18 سنة في ملعب سوسة خلال مباراته مع الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.



واعتادت الأندية التونسية على منع حضور الأطفال والمراهقين والنساء للمباريات رغبة في تشجيع قوي وبخاصة أن ملعب سوسة لا يتسع لعدد كبير من الجمهور بالتالي يرغب النجم في حضور الشباب والرجال من أجل تقوية المؤازرة.



ويحتاج الزمالك المصري للتعادل السلبي أو الإيجابي من أجل المرور للمباراة النهائية بينما يحتاج النجم للفوز بهدفين نظيفين لضمان التأهل مباشرة.



