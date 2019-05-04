  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:51 ص
بحث متقدم
الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة

وزير الزراعة : "القرار مش في إيدي لوحدي "

نانسي- هيفاء

نانسي عجرم تفاجيء "هيفا" بهذا الأمر على الهواء

ريما بنت بندر

أول تعليق من سفيرة السعودية حول إصابة الطالب بأمريكا

ليفربول

"صلاح" ورفاقه في مهمة وقف النزيف الأوروبي الليلة

الإعلامي مصطفى بكري

بكري: " يا معالي الوزير كفاية تصريحات محبطة"

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الزمالك والنجم

النجم الساحلي: مباراتنا مع الزمالك ستكون (+18)

شاهد منى الشاذلي تبكي على الهواء وتهتف: "تحيا مصر"

منى الشاذلي باكية: هذا أغرب ما حدث لي مع شريف مدكور بغرفتي

مقابر

العثور على أشياء مرعبة بـ"مقابر المنوفية"

أبو تريكة

أبو تريكة: ضاع من كان له مقصد غير الله

تفاصيل الجلسة النارية بين "الخطيب" و "لاسارتي"

الرياضة

الخطيب
الخطيب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تفاصيل صفقة الـ 5 مليارات دولار بين أمركيا والإمارات

#

«حضن الفنانين»يفجر خناقة عنيفة بين«منتصر» و«رشدي»

#

مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية في إمبابة

#

الخطيب للاعبي الأهلي: كنت ناوي أسرحكم كلكم بس شيء واحد منعني

الخطيب

لاسارتي

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن جلسة عاصفة حدثت بين محمود الخطيب - رئيس الأهلي - و مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير": "الخطيب عقد جلسة مع لاسارتي وسأله سؤالًا محددًا: أين الأداء المميز الذي بدأت به مع الأهلي؟".

وأضاف: "الخطيب قال ل لاسارتي : أنت بدأت مع الأهلي بشكل مميز ، فكنت تطبق منظومة الضغط العالي من الأمام ، ويتم تناقل الكرة بين لاعبي الأهلي بشكل سريع ومميز فضلا عن بعض الأفكار الجيدة في تنفيذ الضربات الثابتة".

وأشار إلى أن "لاسارتي" وعد الخطيب بعودة هذا الشكل من الأداء ، وبدأ تطبيق هذه الأفكار فعلا خلال تدريبات الفريق الأيام الماضية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حدث مؤلم لأبناء حلا شيحة بعد طلاق والدتهم
» تفاصيل إلغاء مقلب رامز جلال مع كاتب شهير خوفًا على حياته
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 30 درجة
» البرنس لرئيس الزمالك: اتقي الله .. أنا هاخد حقي منك
» سر قيام "MBC مصر" بعرض المسلسلات قبل بدء رمضان
» تفاصيل الجلسة النارية بين "الخطيب" و "لاسارتي"
» الكشف عن سر ارتفاع أسعار الدواجن فى الأسواق
» شاهد: "عكاشة" يكشف إدمانه لهذا الأمر الغريب
» تفاصيل صفقة الـ 5 مليارات دولار بين أمركيا والإمارات
» محكمة أمريكية تعاقب مواطنة رفضت تأجير محلها لمسلم
» استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين بغزة

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان