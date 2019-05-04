» البرنس لرئيس الزمالك: اتقي الله .. أنا هاخد حقي منك

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البرنس
البرنس

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ناصر البرنس

رد ناصر البرنس - صاحب أحد مطاعم الكبدة - على رئيس نادي الزمالك بعد اتهامه ببيع لحم الحمير.

وقال "البرنس" في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمطعمه: ""بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.. الفيديو المنشور اللي رئيس الزمالك قعد يقول عليّا إني بتاع حمير وأهاني إهانة أنا حزين بسببها الصراحة، المفروض ربنا أداله كرسي في مجلس الشعب وبقى رئيس نادي والمفروض يبقى قدوة للشباب، أي حد ناجح بيبقى قدوة، والحمد لله البلد كلها عارفة القضاء المصري المحترم الشامخ اللي حكملي بالبراءة". ووجه البرنس سؤالاً إلى رئيس نادي الزمالك قائلاً: "لمّا أنا بتاع حمير دخلتني النادي أعمل للعيبة أكل حمير ليه؟".

وتابع البرنس: "خليت الناس تقول لولادي في المدرسة بابا بتاع لحمة حمير، ليه كدا؟.. آذتنا، وولادك أمير وأحمد ناس محترمة وبيآكلوا عندي لحد النهارده، بس أنت آذتني في أكل عيشي، وأنا متكلمتش من جوّه السجن أنا اتحكم عليّا واتأمن عليّا قبل ما الحرس يآخد مني التليفون اتصلت بيك وقولتلك إلحقني، وطلبت 3 مليون جنيه، ولكن الناس اتعاطفت معايا والناس وقفت جنبي وأهلي وأهل منطقتي، وطلعت براءة، وأنا هآخد حقي.. بلدي هتجيبلي حقي وربنا هيجبلي حقي، اتقي الله، وحسبي الله ونعم الوكيل".

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