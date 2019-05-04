وزير الزراعة : "القرار مش في إيدي لوحدي "
نانسي عجرم تفاجيء "هيفا" بهذا الأمر على الهواء
أول تعليق من سفيرة السعودية حول إصابة الطالب بأمريكا
"صلاح" ورفاقه في مهمة وقف النزيف الأوروبي الليلة
بكري: " يا معالي الوزير كفاية تصريحات محبطة"
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
النجم الساحلي: مباراتنا مع الزمالك ستكون (+18)
منى الشاذلي باكية: هذا أغرب ما حدث لي مع شريف مدكور بغرفتي
العثور على أشياء مرعبة بـ"مقابر المنوفية"
أبو تريكة: ضاع من كان له مقصد غير الله
إيمان هاني
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