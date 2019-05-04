بكري: " يا معالي الوزير كفاية تصريحات محبطة"

04 مايو 2019 - 08:51 ص





انتقد الإعلامي مصطفى بكري، تصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، حول سعر الغاز، مؤكدا أن قطاع الصناعة يعاني من مشاكل عديدة، وخاصة صناعة السيراميك والحديد والصلب.



وقال بكري خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، إن صناعة السيراميك مهددة بسبب سعر الغاز، وتم إيقاف التصدير للخارج، متسائلا: "لحساب من تهديد صناعة بهذا الحجم؟".



وتابع الإعلامي قائلا : "وزير قطاع الأعمال تحدث عن شركة الحديد والصلب في حلوان، وقال إن تطويرها شيء معقد، رغم إنه أعلن بدء التطوير منذ 6 أشهر".



وواصل بكر حديثه مخاطبا وزير قطاع الأعمال قائلا :" معقبا: "أرجو من وزير قطاع الأعمال زيارة مصنع الحديد والصلب، والتحدث مع العمال والمهندسين، وأرجوك كفاية تصريحات محبطة للناس يا معالي الوزير ".

