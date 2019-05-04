» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 30 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس علي جميع الأنحاء اليوم السبت 4 مايو 2019.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 16 30

شبين الكوم 15 29

طنطا 15 29

دمنهور 16 26

الإسكندرية 16 26

بلطيم 18 25

مطروح 15 24

السلوم 14 28

سيوة 14 34

بورسعيد 18 23

دمياط 18 24

الزقازيق 16 29

الإسماعيلية 16 29

السويس 18 29

العريش 16 25

رفح 17 24

رأس سدر 15 29

نخل 10 29

نويبع 15 31

طابا 12 29

كاترين 09 28

الطور 17 27

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 21 33

مرسى علم 26 32

الفيوم 18 31

بنى سويف 21 31

المنيا 14 31

أسيوط 16 32

سوهاج 18 33

قنا 19 35

الأقصر 19 36

أسوان 22 37

أبوسمبل 22 37

الوادي الجديد 21 35

شلاتين 22 34

أبو رماد 22 33

حلايب 21 29

رأس حدربة 22 29


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