نانسي عجرم تفاجيء "هيفا" بهذا الأمر على الهواء

عبد القادر وحيد
قالت الفنانة نانسي عجرم إنها تحب "هيفا وهبي " وطلبت منها عدم الانزعاج ، حيث قامت بتقليدها في أغنية بصوت مطابق لصوتها .
وكانت نانسي قد قامت بتقليد المطربة هيفاء وهبي بصورة مطابقة خلال غنائها لأحد أغنيات "هيفا" المعروفة "قالولي عنه كلام " .
جاء هذا خلال لقاء عجرم في برنامج "لهون وبس" المذاع على فضائية LBC اللبنانية ، حيث طلب منها المذيع هشام حداد ، تقليد هيفا وهبي.
بينما ترددت عجرم وغنّت بصوتها الشخصي ليقاطعها المذيع ويصر على تقليد"هيفا" .
ظهر11:57 ص
فجر
03:41
شروق
05:13
ظهر
11:57
عصر
15:35
مغرب
18:41
عشاء
20:11