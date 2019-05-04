نانسي عجرم تفاجيء "هيفا" بهذا الأمر على الهواء

04 مايو 2019 - 09:43 ص

قالت الفنانة نانسي عجرم إنها تحب "هيفا وهبي " وطلبت منها عدم الانزعاج ، حيث قامت بتقليدها في أغنية بصوت مطابق لصوتها .

وكانت نانسي قد قامت بتقليد المطربة هيفاء وهبي بصورة مطابقة خلال غنائها لأحد أغنيات "هيفا" المعروفة "قالولي عنه كلام " .

جاء هذا خلال لقاء عجرم في برنامج "لهون وبس" المذاع على فضائية LBC اللبنانية ، حيث طلب منها المذيع هشام حداد ، تقليد هيفا وهبي.

بينما ترددت عجرم وغنّت بصوتها الشخصي ليقاطعها المذيع ويصر على تقليد"هيفا" .