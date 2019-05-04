» قرار جديد ضد سيدة قتلت طفلها لرفضه المذاكرة

04 مايو 2019 - 10:58 ص

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مركز الزقازيق، بتجديد حبس سيدة قتلت طفلها بطعنة فى صدره لرفضه المذاكرة، بالخطأ 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الأحرار" التعليمى بمدينة الزقازيق، بوصول "عبد الله.م" 14 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادى، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفى فور وصوله.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل وتُدعى "ج.م.ا" ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه المذاكرة، وحاولت إخافته بسكين لكنها جاءت فى قلبه، وأصيبت الأم بصدمة عصبية بعد الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.