أول دعوة من إمبراطور اليابان الجديد بشأن "السلام"

04 مايو 2019 - 11:15 ص

خطب الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو خطابه الأول اليوم، وذالك أمام حشد من عشرات آلاف شخص دعا فيه إلى السلام العالمي .

وقال الملك البالغ من العمر 59 عاماً، الذي اعتلى العرش الأربعاء بعد تنازل والده أكيهيتو عنه: "آمل بصدق في أن تبحث بلادنا، جنباً إلى جنب مع الدول الأجنبية، عن السلام العالمي والمزيد من التنمية "





وظهر الإمبراطور الـ126، وهو يرتدي معطفاً غامق اللون، بشكل وجيز من أعلى شرفة محاطة بزجاج مدرع في القصر الإمبراطوري بطوكيو، إلى جانب الإمبراطورة ماساكو التي ارتدت فستاناً أصفر أنيقاً مع قبعة وقلادة من اللؤلؤ .





وكان هناك أفراد آخرون من العائلة الإمبراطورية، لكن الإمبراطور والإمبراطورة الفخريين أكيهيتو وميشيكو لم يحضرا، إثر قرارهما الانسحاب من الحياة العامة بعد ثلاثين عاماً في الحكم .





وهذه المرة الأولى خلال قرنين التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني عن العرش وهو حي بموجب قانون استثنائي وضِع خصيصاً