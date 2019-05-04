» بشرى بـ300 مليون جنيه من الآثار للمواطنين

04 مايو 2019 - 11:22 ص





أكد الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، أنه تم الانتهاء من 3 مشروعات مياه جوفية خلال 33 يوما لإنقاذ آثار مهمة كانت تعاني من المياه منذ أكثر من 100 عام.



وأضاف "العناني"، خلال كلمته أثناء الإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة الأهرامات، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن تكلفة الثلاث مشروعات تخطت الـ 300 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم إعادة تماثيل ضخمة في أماكنها بفضل تلك المشروعات.



وأبدي وزير الآثار، سعادته بحرص الإعلام المصري على تغطية الاكتشافات الأثرية، حيث كان في السابق الإعلام الأجنبي فقط هو من يحرص على الحضور.

