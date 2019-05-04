» طائر"الحسون" يتسبب فى خسارة فادحة للهند

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الحسون ذو الرقبة السوداء
الحسون ذو الرقبة السوداء

متابعات - أمينة عبد العال

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الهند

الفحم

الحسون

تعطل مشروع عملاق لإنتاج الفحم في الهند بسبب الطائر الاسترالي المهدد بالانقراض "الحسون ذو الرقبة السوداء"، بعد أن تأجل تنفيذ المشروع التابع لشركة "أداني" الهندية بولاية كوينزلاند.

وأخطرت حكومة الولاية الشركة الهندية المتخصصة بالتعدين أنها رفضت خطتها لحماية الطائر الذي يعرف باسم "الحسون ذو الرقبة السوداء" المهدد بالانقراض، خلال فترة تشييد المنجم الذي سيصل إنتاجه لـ27 مليار طن من الفحم بحسب سكاي نيوز.

ووفق ما نقل موقع "إنترناشيونال نيوز"، فإن حكومة الولاية اعتبرت "الخطة البيئية" التي قدمتها الشركة الهندية غير كافية للمحافظة على الطائر الذي يبلغ طوله 10 سنتيمترات.

ويعني ذلك أن حكومة الولاية ضحت بالمشروع العملاق من أجل الحفاظ على الطائر الصغير النادر.

وتناقصت أعداد الطائر الذي يعيش في بعض الأجزاء من كوينزلاند بنسبة كبيرة وصلت إلى 80 بالمئة في العقود الأخيرة، لأسباب عديدة أبرزها التوسع العمراني وتنامي كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية بالمناطق التي يقطنها.


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