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إدانة أمريكية للصين بسبب اضطهاد مليون مسلم

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اضطهاد المسلمين في الصين
اضطهاد المسلمين في الصين

متابعات - أمينة عبد العال

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التعذيب في قصور الخلافة (2)

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الاعتداءات التي قامت بها الصين ضد الأقلية المسلمة من الويغور وجماعات مسلمة أخرى،  علي أراضيها بعد وضعهم في معسكرات الاعتقال.

ومن المرجح أن تؤدي التصريحات، التي أدلى بها راندال شريفر مساعد وزير الدفاع الأمريكي المسؤول عن سياسة وزارة الدفاع بآسيا، إلى توتر مع بكين التي تشعر بحساسية إزاء الانتقاد الدولي وتصف هذه الأماكن بأنها مراكز تدريب للتعليم المهني تهدف إلى وقف خطر التطرف الإسلامي.

وقال معتقلون سابقون لـ ”رويترز“ إنهم تعرضوا للتعذيب خلال الاستجواب في هذه المراكز وكانوا يعيشون في زنازين مزدحمة ويتعرضون لنظام يومي قاسٍ من التلقين الحزبي الذي دفع البعض للانتحار.

ويحاط بعض من هذه المنشآت المترامية الأطراف بأسلاك شائكة وأبراج مراقبة.

وقال شريفر، خلال إفادة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أثناء مناقشة أوسع عن الجيش الصيني، إن ”الحزب الشيوعي (الصيني) يستخدم قوات الأمن لسجن المسلمين الصينيين بشكل جماعي في معسكرات اعتقال“، مقدرًا أن عدد المسلمين المعتقلين قد ”يقترب من ثلاثة ملايين مواطن“.

ودافع شريفر عن استخدامه تعبيرًا ارتبط عادة بألمانيا النازية بوصفه ملائمًا في ظل هذه الظروف.

وعندما سأل صحفي شريفر عن سبب استخدامه هذا التعبير قال إن له ما يبرره ”في ضوء ما نعرفه عن حجم الاعتقال، وهو ما لا يقل عن مليون، ولكن، من المرجح أنه يقترب من ثلاثة ملايين مواطن من بين سكان يبلغ عددهم نحو عشرة ملايين نسمة“.

وأضاف: ”ومن ثم شريحة كبيرة جدًا من السكان، و(في ضوء) ما يحدث هناك، وأهداف الحكومة الصينية وتصريحاتها العلنية، يصبح ذلك على ما أعتقد وصفًا ملائمًا جدًا“.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق.

واستخدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس اصطلاح معسكرات إعادة التثقيف لوصف هذه المواقع وقال إن النشاط الصيني ”يذكرنا بالثلاثينات“.

وتدرس الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين في شينجيانغ وهي منطقة واسعة يعيش فيها ملايين الويغور وأقليات مسلمة أخرى. وحذرت الصين من أنها سترد ”بشكل ملائم “ على أي عقوبات أمريكية.

ورفض حاكم شينجيانغ بشكل مباشر في مارس آذار المقارنة بمعسكرات الاعتقال وقال إنها ”مثل المدارس الداخلية“.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الصين جرمت جوانب كثيرة من الممارسات الدينية والثقافة في شينجيانغ من بينها المعاقبة على تدريس النصوص الإسلامية للتلاميذ ومنع أولياء الأمور من إطلاق أسماء ويغورية على أولادهم.


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