دولة أوربية توافق على استقبال اللاجئين السوريين

04 مايو 2019 - 01:22 م

وافقت وزارة الخارجية الإسبانية عن موافقة بلادها على استضافة لاجئين سوريين في إطار الخطة الوطنية الإسبانية، حيث ستستقبل إسبانيا 700 لاجئ سوري قادمين من الأردن عن عام 2018، و1200 لاجئ سوري عن عام 2019.

وأضافت الخارجية الإسبانية أنها قامت بتوطين 389 لاجئًا سوريًا كانوا قد قدموا من الأردن وذلك حتى بداية شهر أبريل من عام 2018.

وجاءت تلك التصريحات على لسان وزير الخارجية الإسباني "جوسيب بوريل" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني "أيمن الصفدي"، عقب لقائهما في العاصمة الأردنية.

وأكد وزير الخارجية الإسبانية أن الأردن هي شريك موثوق في جميع قضايا المنطقة كعملية السلام في الشرق الأوسط وفي سوريا.

وأضاف: أود أن أبرز جهود الأردن الضخمة في التعامل مع أزمة اللجوء الناجمة عن الصراع في سوريا، ونحن نقدر للأردن روح التآخي والكرم في التعاطي مع أزمة اللاجئين.

وأشار إلى أن إسبانيا كانت قد أعلنت خلال مؤتمر سورية الثالث في 14 مارس الماضي بمدينة بروكسل، التزاما ماليا بقيمة 25 مليون يورو، من ضمنها 16 مليونا من مبلغ 76 مليون يورو تمثل الجزء الثاني من حصة إسبانيا في برنامج الاتحاد الأوروبي وتركيا للتسهيلات للأعوام 2019 – 2023.