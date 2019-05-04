» غربلة صفوف الزمالك بعد انتهاء الكونفدرالية

04 مايو 2019 - 01:22 م

قرر رئيس نادي الزمالك تأجيل إعلان أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق بعد نهاية المسوم الكروي الحالى، لحين الانتهاء من مباراة النجم الساحلى غدًا في المباراة نصف نهائى.

وطالب رئيس الزمالك من مديره الفنى السويسري كريستيان غروس بتجهيز قائمة اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق في الموسم الجديد، والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

ويخوض الزمالك مواجهة عصيبة مع مضيفه النجم الساحلي التونسي (الأحد) المقبل في سوسة، وفاز ممثل الكرة المصرية في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف من دون مقابل.