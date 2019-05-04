» مد أجل الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي"

04 مايو 2019 - 01:26 م

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أجل النطق الحكم على 292 متهما فى القضية رقم 148 عسكريه والمعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال السيسي" لجلسة 12 يونيو المقبل.

وكانت قد قررت المحكمة بجلسة سابقة إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهم، وأسماء المتهمين المحالين للمفتي هم : كمال علام وجواد عطا الله سليم ونبيل حسين على وأحمد حسن سليمان ومحمد أحميد فريج وطارق محمد شوقي وأشرف سالم سليمان وأسامة محمد عبد السميع.

جاءت واقعة الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد أن كشفت التحقيقات عن أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة وكان أحد العاملين ببرج الساعة احمد عبد العال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء علي طلب سعيد عبد الحافظ احمد عبد الحافظ وقام برصد الرئيس السيسي المتهم باسم حسين محمد حسين كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه ..كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن مشيرًا إلي أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي أنهم خططوا لاستهداف الرئيس السيسى والأمير نايف وأن هناك سيدة تدعي الدكتورة ميرفت زوجة احمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.