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سرقة منزل لاعب برشلونة خلال مباراة ليفربول

الرياضة

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البرازيلي آرثر لاعب وسط برشلونة

متابعات - محمد عبد الحارس

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برشلونة

منزل

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دوري

أبطال

تعرض منزل البرازيلي آرثر لاعب وسط برشلونة الاسباني، لحادث سرقة أثناء مباراة ليفربول الأخيرة بدورى أبطال أوروبا، والتى حقق مكسب فيها بثلاثية نظيفة

تقارير صحيفة فى برشلونة كشفت تفاصيل الحادث موضحة أن لصين قاما بتهديد شقيق اللاعب باولو هنريكي العائد من ملعب كامب نو إلى المنزل بسكين ومفك للبراغي استخدماه لفتح نافذة المنزل.

وأضافت التقارير وفقا لما نشرته "الحياة اللندنية"، أن شرطة برشلونة تقوم بالتحقيق بالحادثة التي وقعت بمنطقة بيدرالبيس المترفة في ضواحي المدينة الكاتالونية.

وكان غياب آرثر (22 عاما)، القادم مطلع الموسم من غريميو البرازيلي مقابل نحو 40 مليون يورو، مفاجئا عن تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي الذي فضل عليه المخضرم التشيلي ارتورو فيدال.


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