7 قوانين وقع عليها "السيسى".. تعرف عليها

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باحث إسلامي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 21 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017 - 2018.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 22 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2017 - 2018.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 23 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2017 - 2018.

ووقع رئيس الجمهورية أيضا قانون رقم 24 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة عن السنة المالية 2017 - 2018، كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 25 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2017 - 2018.

ووقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم 26 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2017 - 2018.

ووقع رئيس الجمهورية قانون رقم 27 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 2017 - 2018.. كذلك وقع الرئيس السيسي قانون رقم 28 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 2017 - 2018.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 29 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء عن السنة المالية 2017 - 2018.

ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 30 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2017 - 2018.

ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.

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