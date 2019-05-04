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مفاجأة.. صلاح يحصد المركز الأول والثاني في أفضل أهداف الشهر

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صلاح
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في مفاجأة من العيار الثقيل حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل هدف لفريقه في شهر أبريل الماضي باهدف الذي سجله في شباك تشيلسي، احتل المركز الثاني أيضًا في قائمة أفضل الأهداف، حيث جاء الهدف الذي سجله في شباك ساوثهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3 / 1 في الخامس من أبريل، في المركز الثاني.

واختير الهدف الذي سجله النجم المصري، في شباك تشيلسي خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2 / 0 ضمن المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كأفضل أهداف الريدز خلال الشهر الماضي.

كما اختارت جماهير ليفربول عبر استطلاع رسمي أجراه النادي على موقعه الرسمي، هدف محمد صلاح في تشيلسي الرائع، في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد في 14 أبريل، وقد اختير كأفضل أهداف الفريق طوال الشهر، بعدما تسلم الكرة من الناحية اليمنى وهيأها ليصوب تسديدة قوية سكنت شباك حارس البلوز.

الغريب أن محمد صلاح ، بينما تلاه في المركز الثالث هدف جيورجينيو فينالدوم أمام كارديف سيتي في المباراة، التي انتهت بفوز ليفربول 2 / 0 يوم 21 أبريل الماضي.


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