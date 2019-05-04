هذه الدولة العربية "الأطول" فى عدد ساعات الصيام

04 مايو 2019 - 02:11 م

بحلول شهر رمضان المبارك، ستكون الجزائر أطول بلد في عدد ساعات صيام بين الدول العربية، حيث سيصل إلى 15 ساعة ونصف بنهاية رمضان، بالمقابل ستشهد الصومال أقصر مدة للصيام بنحو 13 ساعة ونصف.

وكان مركز الفلك الدولي أعلن، عبر موقعه الرسمي، أنه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 6 مايو المقبل بداية شهر رمضان في أغلب دول العالم الإسلامي.

أما السعودية، فيبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 14 ساعة و40 دقيقة، ليصل بنهاية رمضان إلى 15 ساعة و12 دقيقة، في حين يبلغ عدد ساعات الصيام في الإمارات 14 ساعة و33 دقيقة، بينما الكويت ستصوم ما يقارب 14 ساعة 55 دقيقة، أما في مسقط (عمان)، فسيصل إلى 14 ساعة و31 دقيقة.

فيما سيصوم البحرينيون 14 ساعة و42 دقيقة، أما في الأردن فستصل عدد ساعات الصيام إلى 15 ساعة و12 دقيقة تقريبًا، ليقل عدد الساعات في فلسطين ويصل إلى 15 ساعة و4 دقائق في أول الشهر، أما في آخره فسيصل إلى 15 ساعة و46 دقيقة، أما بالنسبة لمصر، فستصوم 15 ساعة و3 دقائق.

من جهتها، ستصوم سوريا هذا العام 15 ساعة و17 دقيقة، بينما تصوم لبنان 15 ساعة و15 دقيقة فقط وهو عدد ساعات الصيام ذاته في العراق.

أما في المغرب، فسيبلغ عدد ساعات الصيام 15 ساعة و16 دقيقة في أول رمضان، ليصل في آخره 16 ساعة ودقيقة، في حين ستصوم اليمن 14 ساعة و7 دقائق في بداية الشهر وفي آخره 14 ساعة و27 دقيقة.

ومن جهة أخرى، نشر مركز الفلك الدولي عدد ساعات الصيام في الدول الأجنبية، وقال إن عدد ساعات الصيام بألمانيا ستصل في أول يوم إلى 17 ساعة و30 دقيقة، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيصل عدد ساعات الصيام باليوم الأول في أمريكا إلى 16 ساعة و10 دقائق.

أما في أمريكا اللاتينية، فيصل عدد ساعات الصيام بدولها إلى حوالي 10 ساعات فقط في أول أيام الصيام، بالمقابل، سيتراوح عدد ساعات الصيام بالدول الاسكندنافية مثل الدنمارك والنرويج والسويد من 20 إلى 21 ساعة صيام.