  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:39 م
بحث متقدم
رامز جلال

أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "

المخدرات

بالأرقام.. "التضامن" اكتشاف 555 موظف يتعاطون المخدرات

13 سنة.. حصيلة أحكام السجن ضد حازم أبو إسماعيل

النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل 5 سنوات

اموال

تفاصيل.. سرقة 12.5 مليون جنيه من سيارة نقل أموال

عمر البشير

تسريبات للبشير من داخل محبسه

صلاح وميسي

أول تصريح من برشلونة عن مفاوضاته مع "صلاح"

أحمد عبده

ما سيتم صيامه بعد أيام ليس "شهر رمضان"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا للجميع

محكمة النقض

تأييد حبس مستشار وزير المالية بالسجن المؤبد

الحج

السعودية تسمح بتكرار الحج والعمرة بدون مبالغ إضافية

باحث إسلامي:

ما سيتم صيامه بعد أيام ليس "شهر رمضان"

الصفحة الأخيرة

أحمد عبده
أحمد عبده

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. أول إعلان لبرنامج «باسم يوسف» في رمضان

#

تعرف على موعد رحلات السعودية من مصر لأداء العمرة

#

«كوشنر»: الكشف عن «صفقة القرن» بعد رمضان

#

مسابقات لـ"الأوقاف" لتحفيز الأئمة بشهر رمضان

قال الباحث الإسلامي والمستشار القانوني أحمد عبده إن ما سيتم صيامه بعد أيام ليس هو "شهر رمضان".

وكتب على حسابه في "تويتر": "ما ستصومونه بعد أيام ليس هو شهر رمضان الذي افترض الله صيامه.. لكنه شهرا توافقيا توافق عليه الفقهاء وخالفوا به النبي الذي أنزلت عليه آية النسيئ، ولم يقم بإلغاء شهر النسيئ.. فهل تظنون بأن النبي أخطأ  وكذلك أبو بكر من بعده بينما علم بن الخطاب من القرآن ما لم يعلمه النبي ولا أبو بكر.

وزعم عبده أيضًا أنه ما أضر المسلمون العالم بإسلامهم إلا حينما اتبعوا الفقهاء ونادوا بالنقل وتركوا العقل وحل حفظ القرآن محل تدبر آياته.

وأضاف أيضًا: "حينما نكون في عام 2019 ويتم تدريس ما يسمي بالثعبان الشجاع الأقرع وشريعة يقتلون بها المرتد وتارك الصلاة وأن الجنة بالآخرة للمسلمين فقط.. فلا تعجب من تخلف شعوب جعلت ذلك مناهج تعليمية ويمنحون بها شهادات ويقبضون بمقتضاها المرتبات.. فاعلم بأننا ومعاهدنا وعلومنا سبب تخلفنا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "
» "الدستورية" تنتصر لأصحاب علاوة أول يوليو
» حفيدة الشيخ محمد رفعت تكشف كرامات جدها لأول مرة
» دولة أوربية توافق على استقبال اللاجئين السوريين
» تفاصيل مرافعة النيابة بقضية أنصار بيت المقدس
» مقتل إريتري الجنسية على يد مسلحين بأسوان
» رانيا يوسف تستفز جمهورها برقص ساخن بـ"روب النوم"
» "صلاح" ورفاقه فى مهمة وقف النزيف الأوروبي الليلة
» غربلة صفوف الزمالك بعد انتهاء الكونفدرالية
» مد أجل الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
» «راكون بري» يطلب اللجوء لألمانيا.. واللوائح تنصره

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان