  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:40 م
بحث متقدم
رامز جلال

أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "

المخدرات

بالأرقام.. "التضامن" اكتشاف 555 موظف يتعاطون المخدرات

13 سنة.. حصيلة أحكام السجن ضد حازم أبو إسماعيل

النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل 5 سنوات

اموال

تفاصيل.. سرقة 12.5 مليون جنيه من سيارة نقل أموال

عمر البشير

تسريبات للبشير من داخل محبسه

صلاح وميسي

أول تصريح من برشلونة عن مفاوضاته مع "صلاح"

أحمد عبده

ما سيتم صيامه بعد أيام ليس "شهر رمضان"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا للجميع

محكمة النقض

تأييد حبس مستشار وزير المالية بالسجن المؤبد

الحج

السعودية تسمح بتكرار الحج والعمرة بدون مبالغ إضافية

حفيدة الشيخ محمد رفعت تكشف كرامات جدها لأول مرة

آخر الأخبار

الشيخ محمد رفعت
الشيخ محمد رفعت

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

خالد سليم يكشف لأول مرة تفاصيل إصابته بورم بالأحبال الصوتية

#

"السكينة على رقبتي".. آخر ما نطق به طفل الآثار المقتول

#

شاهد.. صور نادرة لصدام وعائلته

#

مدافع ليفربول يسخر من "نيولوك" محمد صلاح

النواب

الوزراء

مدبولى

الطواري

كشفت هناء رفعت، حفيدة القارئ الشيخ محمد رفعت، عن كواليس تنشر لأول مرة من حياته الشخصية ، قائلة: "الشيخ رفعت كان له كرامات، وكان صوفي نقشبندي، وقريب أوي من ربنا".

وقالت "رفعت"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، إنه في إحدى الليالي بعد أن أدى الشيخ رفعت صلاة العشاء ودخل غرفته ليعتكف بها، خرج وطلب من نجله أن يحضر "الكارتة" ليخرجوا فورا دون أن يحدد إلى أين سيذهبان.

وأضافت أنه على الرغم من أن الشيخ رفعت كان ضريرا، إلا أنه هو من وصف الطريق لنجله، وتوقف عند مأتم، ونزل وطلب أن يقابل نجل المتوفاة، معلقة: "منعرفش عرف إزاي الطريق لوحده، وأنها متوفاة وليس متوفى، وقال لابنها والدتك طلبت الشيخ محمد رفعت يحيي ليلتها، ليه مبلغتهوش".

وتابعت هناء رفعت، أن نجل المتوفاة كان رده "منقدرش نجيب الشيخ رفعت، إحنا جبنا شيخ على قدنا"، فأبلغه الشيخ رفعت أنه جاء ليحي الليلة، وطلب منه أن يستأذن القارئ الموجود حتى يستكمل قراءة القرآن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "
» "الدستورية" تنتصر لأصحاب علاوة أول يوليو
» حفيدة الشيخ محمد رفعت تكشف كرامات جدها لأول مرة
» دولة أوربية توافق على استقبال اللاجئين السوريين
» تفاصيل مرافعة النيابة بقضية أنصار بيت المقدس
» مقتل إريتري الجنسية على يد مسلحين بأسوان
» رانيا يوسف تستفز جمهورها برقص ساخن بـ"روب النوم"
» "صلاح" ورفاقه فى مهمة وقف النزيف الأوروبي الليلة
» غربلة صفوف الزمالك بعد انتهاء الكونفدرالية
» مد أجل الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
» «راكون بري» يطلب اللجوء لألمانيا.. واللوائح تنصره

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان