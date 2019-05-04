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بالأرقام.. "التضامن" اكتشاف 555 موظف يتعاطون المخدرات

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المخدرات

عمرو محمد

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كشف تقرير أعده لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، عن عدد ما قامت بة اللجنة أذ تم الكشف علي  15877 من الموظفين فى 10 وزارات والمؤسسات التابعة لهم، وكذلك سائقي الحافلات المدرسية خلال  4 أشهر فى الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضى

وقد تبيد التقرير الذي عرض علي وزارة التضامن الاجتماعي،  أن عدد من يتعاطي المخدرات وصل الي 555 حالة، وأنه يتم احالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل .

وأكدت "غادة والي" وزيرة التضامن، أن من  يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة  من خلال الخط الساخن  لعلاج مرضى الإدمان “16023” ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل? .

ووجهت "والي" باستمرار  تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة .

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة  وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف  على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف، كما يتم تكثيف حملات الكشف  أيضا على سائقي الحافلات المدرسية، لافتا إلى أن من يثبت تعاطيه من سائقي الحافلات المدرسية، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة  التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما يتم أيضا إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين فى الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية، حيث تصل العقوبات إلى الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية .

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والي وزيرة  التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق يقوم أيضا بتنظيم العديد  من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة  على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان “مصلحتك “،لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه .


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