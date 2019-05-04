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الكويت.. أنهت زوجته حياته بعد «ليلة حمراء»

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زوجة تقتل زوجها لعجزه الجنسي بالمنوفية
زوجة تقتل زوجها لعجزه الجنسي بالمنوفية

محمد فضل- متابعات

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الكويت

زوجة

زوجها

ليللة حمراء

اجتمع الزوج وزوجته لقضاء «ليلة حمراء» لم تكن بلا خمور، حتى وصل الزوجين لمرحلة السُكر، ونشب بينهما خلاف إثر مشاداة كلامية، قامت على إثرها الزوجة بقتل زوجها.

وتمكن رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الأحمدي بدولة الكويت، فك طلاسم غموض قضية مقتل مقيم نيبالي في مسكنه بمنطقة المنقف، أول من أمس، حيث اعترفت زوجته أنها طعنته بآلة حادة حتى فارق الحياة، وذلك عقب جلسة سكر جمعتهما تخللتها مشاجرة دامية، وجرى توثيق اعترافات الزوجة، واحالتها إلى جهة الاختصاص.


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