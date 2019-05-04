قطر تشكو السعودية والإمارات للأمم المتحدة

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كشفت بعثة قطر المتواجدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، عن الأسباب التي دفعتها لتقديم شكوى ضد السعودية والإمارات بشأن ما وصفته بـ"إجراءات تمييزية".

وغردت البعثة القطرية عبر حسابها على "تويتر"، قائلة إن شكواها استندت إلى مادة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأضافت في تغريدتها أن الإمارات والسعودية انتهكتا نصوص هذه الاتفاقية الدولية، "إذ تم استهداف أفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو صلتهم بدولة قطر".

وكانت الإمارات ردت على ما أسمته "الادعاءات القطرية"، متقدمة ببيان أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف.

وتعد الشكوى القطرية، الثانية التي تنظرها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 1962.

يذكر أن فلسطين هي الدولة الأولى التي حركت شكوى مماثلة ضد التمييز العنصري الإسرائيلي أمام هذه اللجنة.



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