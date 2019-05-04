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بـ9 لاعبين.. توتنهام يسقط أمام بورنموث

الرياضة

توتنهام
توتنهام

أمير سعد

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المصريون

توتنهام

بورنموث

سقط فريق بورنموث على توتنهام هوتسبير، بهدف دون رد،  فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر ناثان أكى فى الدقيقة 91 بعدما حول ركلة ركنية برأسه فى شباك الضيوف، ليحقق الفريق فوزه الأول على السبيرز عبر التاريخ.

وخاض توتنهام تقريبًا الشوط الثانى بأكمله بـ9 لاعبين بعد تعرض اثنان من لاعبيه للطرد، جاء الأول للكورى الجنوبى هيونج مين سون فى الدقيقة 43 بالشوط الأول، ثم خوان فويث فى الدقيقة 48 من الشوط الثاني بعد 3 دقائق من دخوله بديلا مع بداية الشوط.

وحافظ توتنهام على موقعه بالمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بينما ارتقى بورنموث للمركز 12 برصيد 46 نقطة.

وعلى الرغم من حفاظ توتنهام على مركزه الثالث إلا أنه أصبح مهدداً بالخروج من المربع الذهبى، وبالتالي عدم التأهل إلى دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، حيث يتنافس على آخر بطاقتين مع 3 أندية ويتقدم على تشيلسى الرابع بـ3 نقاط و4 نقاط عن آرسنال، و5 نقاط عن مانشستر يونايتد، ويتبقى للثلاثى الأخير مباراتان.

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