أول ظهور لـ"عسيري" بعد اتهامه في قضية خاشقجي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا، اللواء أحمد عسيري، زعموا أنه ظهر فيها حرا رغم أنه أبرز المتهمين في فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ونشر رجل الأعمال السعودي، منذر آل الشيخ مبارك، صورة لعسيري في صفحته على "تويتر"، معلقا عليها بالقول: "أكحل عدوك لين تعمي عيونه، هذا الشبل من ذاك الأسد"، في إشارة إلى أحد أقاربه الذي تخرج مؤخرا في كلية عسكرية.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.


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