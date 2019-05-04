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فيديو.. رضا عبد العال: "رامز جلال جابلي شرخ"

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رضا عبد العال
رضا عبد العال

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رد لاعب النادى الأهلى السابق رضا عبد العال، على ما نُسب إليه من تصريحات، بأن ظهوره فى برنامج المقالب مع رامز جلال كان مدبرًا، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات عارية تمامًا من الصحة.

وقال "عبدالعال"، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابع على "فيس بوك"، "مفاجأة أنا مع رامز في رمضان والمقلب حقيقي ومعرفش والدليل إن ضلع عندي فيه شرخ وبتعالج منه عشان الصفحات التافهة إللي بتشكك".

وأضاف "كل سنة وانتو طيبين أنا طالع مع رامز جلال ومكنتش أعرف والبرنامج غير مفبرك، والصفحة اللي قالت كده عملتلي مشاكل كتير والحلقة هتعجبكوا وقوية جدًا، انتظروني في رمضان".



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