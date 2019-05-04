سما المصري تستعرض جسدها:«دا شكل واحدة تقدم أدعية دينية؟»

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جسدها

كشفت الفنانة والراقصة سما المصري، حقيقة تقديمها برنامجًا وأدعية دينية في رمضان، مشيرة إلى أن ذلك كان "كذبة إبريل".

وأكدت"المصري"، أنها لن تظهر بالأدعية الدينية، حيثُ استعرضت جسدها بالفيديو مخاطبة جمهورها بالقول: ”بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان برده، ده كلام أنا قلته في 7 أبريل لكن دي كانت كدبة أبريل“.

وعن الفيديوهات المنسوبة لها للظهور في رمضان المقبل مع رامز عبر برنامجه الجديد ”رامز في الشلال“، قالت سما: ”لن أظهر مع رامز في برنامجه، وما يعلن في هذا الإطار هو جزء من حلقة قديمة معه في برنامجه السابق رامز قرش البحر“.

وعن أعمال رمضان، قالت: ”كنت أتمنى أن أرى نيللي كريم، ويسرا في رمضان هذا العام، أنا بحب نيللي كريم رغم أن أعمالها نكدية“.


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