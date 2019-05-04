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الترجي والوداد يتأهلان إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

الرياضة

دورى ابطال افريقيا
دورى ابطال افريقيا

أمير سعد

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الوداد

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تأهل فريقا الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة مكررة بينهما من نهائي البطولة في نسخة عام 2011.

صعد الترجي حامل لقب العام الماضي بفضل تعادله سلبيا مع مازيمبي بالكونغو الديمقراطية، ليستفيد من فوزه ذهابا 1-0 في ملعب رادس.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على ملعب "رادس" انتهت بفوز الترجى بهدف دون مقابل، ليتفوق الترجى "حامل اللقب" فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الشوط الأول جاء حافلاً بالإثارة والمتعة، حيث أهدر الفريقان العديد من الفرص التهديفية المحققة، كما تقاسم الترجي ومازيمبي السيطرة على مجريات الشوط الأول وإن كان الفريق الكونغولي هو الطرف الأفضل في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط.

جاء الشوط الثاني أقل نسبياً عن سابقه ونجح دفاع الترجي في الصمود أمام هجمات مازيمبي.

ونجح الترجي في الوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا للعام الثاني على التوالي ليضرب موعداً مع الوداد البيضاوي المغربي.

وفي سيناريو مكرر، عاد الوداد بتعادل سلبي من ملعب صن داونز، ليحافظ على فوزه ذهابا بنتيجة 2-1 في المغرب.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بمدينة "الرباط" المغربية انتهت بفوز الوداد البيضاوى بنتيجة 2\1، ليحجز الفريق الملقب بـ"وداد الأمة" مقعده فى نهائي دورى أبطال أفريقيا بتفوقه فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وتعد هذه المرة الثانية التى يصل فيها الوداد البيضاوي المغربى إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى آخر 3 سنوات بعدما توج بطلاً لنسخة 2017 على حساب الأهلي المصرى.

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