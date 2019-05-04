"سينو ثروة" تعتزم التوسع في الخليج

04 مايو 2019 - 06:04 م





قال أمل عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة سينو ثروة المصرية، إن شركته تقدمت للحصول على عقد صيانة الآبار في منطقة الوفرة الكويتية، والذي طرحته شركة العمليات المشتركة مؤخرا.

وأوضح أن مدة العقد 5 سنوات، مشيراً إلى أن سينو ثروة تعتزم التوسع في السوق الخليجية، خاصة الكويتية خلال الفترة المقبلة،



وسينو ثروة إحدى شركات قطاع البترول المصري، والتي تأسست عام 2005 كشركة مساهمة، وتقوم بتقديم خدمات الحفر لصناعة البترول والغاز الطبيعي في مصر برا وبحرا.

وأوضح مستشار شركة سينو ثروة سيد مصطفى، أن المساهمين في رأسمال الشركة، هم كل من ثروة للبترول بنسبة 31%، وإيجاس المصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 19%، وسينوبك ستار للبترول الصينية بنسبة 50%.